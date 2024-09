“Nuova scuola è un regalo alla città per tutti, anche chi non ci credeva”

“L’ingresso di 600 studenti sarzanesi nella nuova scuola ha rappresentato un momento storico per Sarzana, con l’apertura a tempo di record per settembre 2024 che era stata individuata in ogni sopralluogo degli ultimi anni dal sindaco Cristina Ponzanelli”. Lo scrivono in una nota i consiglieri di maggioranza di Sarzana, che proseguono: “Una festa per Sarzana e per tutte le famiglie dell’intera vallata del Magra che vedono ora sorgere una scuola che è già studiata dai diversi atenei di ingegneria italiani per efficienza, sostenibilità, rispetto dell’ambiente, modello di edilizia scolastica all’avanguardia. Sarebbe stato bello che il percorso, ambizioso quanto virtuoso, di realizzazione di quest’opera così importante per il presente e il futuro di Sarzana avesse unito la politica cittadina. Peccato, invece, che il PD – insieme al Movimento 5 Stelle, almeno fino a quando erano presenti in Consiglio Comunale – si siano sempre scagliati contro la nuova scuola, votando contro ogni provvedimento anche in consiglio comunale utile alla sua realizzazione, partendo addirittura dai fondi necessari alla progettazione. Il PD e la sinistra cittadina, che si sono sempre mostrati incapaci di risolvere il problema che avevano creato, hanno sempre contestato quest’opera, annunciando a più riprese che il sindaco Ponzanelli e la sua maggioranza non ce l’avrebbero fatta. Era difficile, in effetti, da zero chiudere una scuola insicura e progettare, finanziare e infine realizzare un’opera come la nuova scuola. Ma ci siamo riusciti, nonostante tutto e nonostante il PD, il Movimento 5 Stelle e la sinistra sarzanese. Dal PD, addirittura, hanno persino proposto un’interpellanza parlamentare per chiedere come mai il Ministero non avesse ancora definanziato l’opera. Se ne faranno una ragione, la scuola non solo ospita i bambini di oggi ma delle prossime generazioni. Ed è un regalo alla città e proprio per tutti, anche per chi non ci credeva.”

L’articolo “Nuova scuola è un regalo alla città per tutti, anche chi non ci credeva” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com