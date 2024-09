Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Riaprire reparti fondamentali per il ritorno del pronto soccorso”

Albenga. “Come candidato alla carica di consigliere regionale, mi impegno fin da subito per la riattivazione dei reparti fondamentali per l’ospedale di base, prima ancora che per la riapertura del pronto soccorso di Albenga. Per ottenere questo risultato, oltre alla presenza fondamentale dei reparti già oggi operativi di medicina interna, MIOS, dialisi e anestesia (vere eccellenze della nostra sanità ingauna) è essenziale potenziare ulteriormente ad H24 il servizio del laboratorio analisi e la radiologia, già presenti all’interno dell’ospedale H12. E parallelamente, bisogna lavorare per il ripristino di reparti cruciali come la chirurgia generale e l’ortopedia oltre all’emoteca e ai letti di Obi, affinché si possa garantire una risposta adeguata alle esigenze della popolazione e un miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali.

“Solo con questi reparti operativi potremo garantire un servizio sicuro e di qualità per i pazienti. Non dimentichiamoci mai che Orlando è l’altra faccia della medaglia di Burlando, l’ex governatore che ha condannato il pronto soccorso di Albenga e l maggior parte dei reparti vitali per un ospedale. La riapertura di un servizio di emergenza-urgenza presso il Santa Maria di Misericordia rappresenterebbe il traguardo decisivo verso l’obiettivo principale, ovvero riportare un vero ospedale ad Albenga. Il partenariato pubblico privato è l’unica soluzione realistica per riaprire il pronto soccorso. Orlando e il centrosinistra parlano di sanità pubblica escludendo a priori il supporto del settore privato, ma non ci hanno ancora spiegato come intendono affrontare i problemi concreti dei pazienti e dei professionisti della sanità”.

