E’ stata fissata oggi la data per l’udienza relativa al patteggiamento di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Signorini nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che ha scosso la Liguria negli ultimi mesi. Il giudice del Tribunale di Genova ascolterà i tre la mattina del 30 ottobre prossimo, dopo che nella giornata di ieri erano stati revocati i domiciliari all’ex presidente del porto di Genova Signorini che non potrà esercitare impresa o ricoprire uffici o incarichi diretti in imprese per 12 mesi. Toti invece nei giorni scorsi aveva patteggiato la pena di due anni e un mese in 1.500 ore di lavori socialmente utili.

L’articolo Patteggiamenti: fissata l’udienza per Toti, Spinelli e Signorini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com