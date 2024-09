Rapallo: in corso maxi riunione sul futuro dello stadio Macera

E’ in corso in Comune a Rapallo la maxi-riunione per esaminare le proposte di “riqualificazione” dello stadio Macera; soprelevarlo e costruirvi un supermercato e parcheggi. Proposte che la precedente amministrazione, in deroga ai tempi previsti, aveva rinviato al giudizio della nuova, attuale amministrazione. Sono presenti la giunta, i capigruppo, i tecnici del Comune e il legale dell’Amministrazione professor Mario Alberto Quaglia. Discussone scontata con il no a nuovi supermercati ed esame di una proposta che intendeva costruire solo posteggi interrati. L’auspicio è che questa nuova giovane amministrazione parta dallo stadio Macera proprio per “derapallizzare” la città. Un discorso legato alla qualità della vita di cui il Consiglio comunale, convocato da parte dell’opposizione, andrà a discutere nel Consiglio di mercoledì 2 ottobre.

» leggi tutto su www.levantenews.it