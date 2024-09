Rapallo: la vivibilità della città, opposizione all’attacco

Rapallo: Consiglio Comunale monotematico sulla vivibilità convocato per il 2 ottobre

– La città di Rapallo si trova ad affrontare una serie di problemi legati alla vivibilità, che negli ultimi anni si sono intensificati e sono diventati sempre più evidenti agli occhi dei cittadini. Per rispondere alle numerose richieste della popolazione, è stato convocato un consiglio comunale monotematico per il prossimo 2 ottobre.

I consiglieri Andrea Annicchiarico, Francesco Angiolani, Gaia Mainieri e Andrea Carannante hanno presentato la richiesta di questa seduta con l’obiettivo di affrontare concretamente le questioni che affliggono la vita quotidiana della comunità. Il tema della vivibilità non può più essere rimandato: traffico in aumento, inquinamento atmosferico, carenza ed incuria delle aree verdi, problemi di igiene urbana e sporcizia diffusa, occupazioni abusive di suolo pubblico, problematiche legate alla sicurezza, alla legalità ed alla salute pubblica, con scarsa attenzione alle persone fragili, stanno compromettendo il benessere dei cittadini.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di un’opposizione coesa e determinata, che riesce finalmente a portare in consiglio comunale le questioni reali che affliggono Rapallo e che interessano davvero i cittadini. Mentre l’amministrazione attuale è concentrata su dinamiche di potere e bilanciamenti interni, il nostro impegno è rivolto a risolvere i problemi tangibili che minano la qualità della vita nella città. Di fronte a un’amministrazione che continua a rimandare e parlare di equilibri politici, noi scegliamo di agire concretamente per rispondere ai bisogni reali della comunità.

La città di Rapallo, oggi, sta attraversando uno dei momenti più critici della sua storia. Affondata da problemi mai risolti e da un degrado urbano sempre più evidente, non possiamo più permetterci di restare immobili. Per questo abbiamo deciso di convocare questo consiglio comunale, con la speranza di trovare soluzioni immediate e condivise a queste problematiche.

Il consiglio comunale si terrà in seduta pubblica, permettendo ai cittadini di seguire e partecipare attivamente alle decisioni che verranno prese.

L’appuntamento è fissato per il 2 ottobre, data in cui i temi legati alla vivibilità saranno al centro del dibattito politico. È un’occasione fondamentale per dare finalmente voce alle preoccupazioni della comunità e per cercare soluzioni che migliorino la qualità della vita di tutti i residenti.

Francesco Angiolani, Andrea Annicchiarico, Andrea Carannante, Gaia Mainieri.