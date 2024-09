Regionali 2024, Arboscello (PD): “Incontri sul territorio per discutere delle problematiche locali e costruire una proposta condivisa”

Savona. “Una serie di incontri sul territorio dedicati alla discussione delle problematiche locali e comprensoriali per costruire una proposta programmatica condivisa e affrontare le sfide e le opportunità del territorio. Dallo sviluppo economico alle infrastrutture, dalla sanità al welfare, dall’entroterra al dissesto idrogeologico, la cultura e il turismo, sono i temi a cui saranno dedicati gli incontri”. E’ la proposta di Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico e vicecapogruppo PD in Regione.

“La mia esperienza di consigliere regionale e in particolar modo quella come sindaco di un piccolo Comune, mi permettono di comprendere appieno le difficoltà e le esigenze specifiche di ogni Comune. Per questo, ritengo necessario elaborare proposte concrete insieme agli amministratori locali”, prosegue.

» leggi tutto su www.ivg.it