Regionali, anche Confcommercio detta il programma a Orlando: “Meno Esselunga e più industria”

Genova. Non c’è solo il tradizionale “mondo della sinistra” all’ultimo degli incontri avviati da Andrea Orlando per la stesura del programma del centrosinistra in vista delle elezioni regionali. A prendere la parola, nella sala dell’auditorium Stradanuova nel centro storico di Genova, sono anche esponenti di spicco della società civile.

A partire da Alessandro Cavo, presidente genovese di Confcommercio, associazione di categoria tradizionalmente più vicina al centrodestra: “La nostra è una proposta di modello basato sul commercio di vicinato che non veda dilagare i supermercati come negli ultimi anni”. E riprende uno dei mantra di Orlando: “Vorremmo che la crescita degli abitanti fosse generata da una nuova industrializzazione di questa regione”. Fino al lancio di uno slogan: “Vorremmo avere un po’ meno Esselunga e un po’ più industria, ovviamente non inquinante, ad alto valore tecnologico, per trattenere i giovani“.

