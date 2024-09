Regionali, Orlando: “Convenzioni e affitti calmierati per incentivare medici e infermieri della sanità pubblica”

Genova. A chi accusa Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria, di non sapere nulla di sanità, l’ex ministro risponde con una premessa: “Intanto mi sono ricoverato due volte in strutture ospedaliere pubbliche della nostra regione e ho visto cosa succede”.

La critica di scarso pragmatismo gli è arrivata dal centrodestra e dal sindaco e candidato Marco Bucci dopo che, tra le proposte per migliorare la situazione della sanità in Liguria c’è stata quella di “pagare meglio il personale delle strutture pubbliche” per evitare che possano scegliere di andare a lavorare per il privato. In sostanza, secondo Orlando, l’impoverimento della sanità pubblica è un circolo vizioso che include anche il fenomeno delle fughe sanitarie e quindi di un peggioramento della situazione finanziaria.

