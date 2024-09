Santo Stefano, protesta per aumento mensa. Sindaca: “Costo alto ma abbiamo mantenuto sgravi assenti in altri comuni”

Genitori sulle barricate a Santo Stefano Magra per l’aumento della mensa scolastica. Si tratta di un incremento del 20 per cento per fascia, che nel suo importo massimo ha visto un passaggio da 6 euro a 7,20 a pasto. Una modifica al centro del partecipato e acceso incontro tenutosi oggi pomeriggio in sala consiliare tra amministrazione comunale, scuola e famiglie. Queste, attraverso numerosi interventi, hanno manifestato scontento per l’aumento in sé della refezione (servizio ora affidato in proroga alla ditta Serenissima Ristorazione), ma anche per la gestione della relativa comunicazione da parte dell’ente comunale (“avreste dovuto informarne per tempo, dandoci eventualmente modo di valutare se iscrivere i bambini”, hanno protestato) e per lo scarso apprezzamento delle pietanze da parte degli scolari, esprimendo altresì perplessità sulla presenza nei menù di alimenti biologici, anche per ragioni di costi. La prima cittadina Paola Sisti, affiancata dall’assessore Chiara Battistini, ha fatto il punto sulle cause dell’aumento del costo complessivo del servizio, passato dai 235mila euro del 2020 alla previsione, per il 2024, di 425mila euro, coperto dal Comune attraverso la fiscalità generale per circa il 35 per cento, circa 10 punti in più rispetto alla percentuale del 2023, quando il costo complessivo è stato di circa 333mila euro.

