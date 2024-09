Sassuolo e Cremonese davanti al Pisa per la vittoria finale, parola di bookmaker

Cremonese e Sassuolo rimangono le favorite per la vittoria finale del campionato di serie B 2024/25. La Snai aggiorna le proprie quote per il primo posto in cadetteria dopo sei giornate, premiando il Pisa capolista solitario ma solo dopo le suddette corazzate. Grigiorossi e neroverdi vengono pagati 5.5 volte la posta, mentre i toscani seguono a 6.5 insieme al Palermo di Dionisi che sta iniziando a carburare.

Solo dopo ecco lo Spezia di D’Angelo, oggi secondo in classifica, pagato 7.5 volte la posta. Da notare che gli aquilotti hanno già incontrato Cremonese e Pisa in trasferta e sabato si apprestano a fare visita proprio al Sassuolo, chiudendo un tour de force offerto precocemente dal calendario. A 15 un gruppone con Brescia, Salernitana, Sampdoria e Modena. Chiude la Carrarese: la sua vittoria pagherebbe 250 volte la posta.

