Sicurezza nei cantieri, Baccino (Ance Savona): “Bene patente a crediti, ma imprese edili in difficoltà per ritardo emanazione decreto”

Savona. Confermata l’entrata in vigore il prossimo 1° ottobre 2024 della nuova norma sulla patente a crediti nei cantieri edili e pubblicato solo venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto attuativo (dm 18 settembre 2024 n.132), l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Savona esprime la sua preoccupazione per le imprese edili che avranno solo una settimana di tempo per adeguarsi alle nuove regole, mentre risulta ancora inattiva la piattaforma attraverso cui inoltrare la domanda all’Ispettorato nazionale del lavoro.

“La nuova normativa, tesa ad aumentare la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, per noi prioritaria, aggiunge forme di controllo preventivo, ma le nostre imprese devono essere messe in grado di poter adempiere agli obblighi previsti dalla legge e i tempi per farlo, oggi, sono davvero strettissimi” commenta Massimo Baccino, presidente di ANCE Savona. “Con la pubblicazione del decreto attuativo a poco più di una settimana dall’entrata in vigore della norma, infatti, le aziende ora hanno pochissimi giorni per acquisire le informazioni complete su modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e suoi contenuti informativi, ma anche su presupposti e procedimenti per la sospensione della patente e modalità di attribuzione di recupero dei crediti. Senza contare, cosa ancor più grave, che al momento non è ancora disponibile la piattaforma digitale per la presentazione della domanda. Una situazione insostenibile e ingestibile per le imprese edili, che disorienta e mette in estrema difficoltà soprattutto le più piccole e meno strutturate. Non vorremmo arrivare al paradosso di dover fermare i cantieri perché la normativa non risulta applicabile e crea situazioni poco chiare, perché la confusione non aiuta il fare bene”.

