Tre anni di screening sanitari gratuiti in città: accordo tra Croce rossa della Spezia e Rotary Club Stella Maris

Screening gratuiti per tre anni destinati alla popolazione per favorire informazione e prevenzione. Questo il frutto dell’accordo tra Croce rossa italiana della Spezia e Rotary Club Stella Maris che oggi pomeriggio, allo Urban center di Via Carpenino, hanno illustrato le finalità del progetto. Il primo appuntamento sarà il 5 ottobre, in Piazza Beverini alla Spezia dalle 9 alle 12.30, sarà dedicato al benessere del cuore e al diabete. Verrà messo a disposizione l’ambulatorio mobile della Croce rossa e sarà possibile fare uno screening cardiologico e diabetologico che include il test della glicemia e del colesterolo come fattori di rischio. In calendario saranno poi messi screening dermatologici, odontoiatrici e per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili come Hiv e sifilide. I dati vengono raccolti con tutte le precauzioni del caso, a partire dall’assoluta riservatezza e in caso di anomalie verrà consigliato se rivolgersi ai propri medici di base o specialisti.

Alla presentazione dell’accordo hanno partecipato il direttore della Croce rossa della Spezia Luigi De Angelis, Luca Tanieli vice presidente del Rotary Club Stella Maris finanziatore del progetto, il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini che ha ringraziato per l’impegno e il valore del progetto, il direttore sanitario della Croce rossa Giovanna Tincani e Fabio Dardengo in rappresentanza del gruppo Giovani della Croce rossa spezzina.

