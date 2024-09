Turismo: luglio col segno meno per la provincia spezzina, che nel 2024 è la peggiore della Liguria

E’ difficile, se non impossibile, fornire una lettura univoca dei dati del turismo nel corso del 2024 nel territorio provinciale. Il compito è arduo perché bisogna comprendere la reale consistenza del contesto nazionale e anche perché le condizioni meteo e le politiche turistiche incidono le prime in maniera immediata, le seconde con un certo ritardo, sia nel bene che nel male.

Già di per sé, infatti, è complicato capire quale sia l’effettivo stato di salute del turismo in Italia. I parametri utilizzati per l’anno in corso dal ministero non tengono conto delle notti dormite nelle strutture (ovvero le presenze, il dato principale utilizzato comunemente per valutare l’andamento del comparto) e sono messi in relazione al 2023 solamente in alcuni casi. Le previsioni che le associazioni del settore pubblicavano ancora all’inizio di agosto parlavano di un’ennesima estate record e, fatti salvi alcuni casi estivi che dalla Puglia hanno riempito le pagine dei giornali nazionali, entro la fine dell’estate non dovrebbero esserci stato alcun tracollo, con le presenze straniere capaci di compensare il calo generalizzato dei connazionali in vacanza. E inoltre le previsioni per settembre, ormai agli sgoccioli, e ottobre sembrano portare in dote una certa dose di ottimismo.

Un quadro di sostanziale tenuta, peraltro dopo un 2023 davvero ottimo, che si riscontra anche a livello regionale. Il totale delle presenze in Liguria tra gennaio e luglio è infatti di 9.116.072 di notti vendute, con un calo di 31.250 rispetto all’anno scorso e una contrazione percentuale pari allo 0,34%.

Le differenze, invece, si notano entrando nel merito dei numeri delle quattro province. La migliore è quella di Imperia, con una crescita del 2,27% ottenuta grazie a 43.035 presenze in più rispetto ai primi sette mesi del 2023, mentre la peggiore è quella spezzina, con 32.593 pernottamenti in meno, pari a una riduzione dell’1,91% su base annua. Nel mezzo si collocano la provincia di Savona, che registra un meno 0,54% (-15.765 presenze), e quella di Genova, che con 25.957 notti dormite in meno perde un punto percentuale esatto.

Nei quattro territori liguri si è assistito a una vera e propria altalena, con i primi cinque mesi dell’anno che hanno fatto segnare aumenti e cali a due cifre, spesso con enormi differenze da provincia a provincia.

L’arrivo dell’estate, con i mesi più turistici, ha poi portato verso un allineamento statisticamente fisiologico, confermando anche in Liguria l’aumento degli stranieri e la fuga degli italiani.

