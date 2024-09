Via dell’Amore, Frijia: “Deve tornare fruibile gratuitamente agli spezzini. La risposta all’overtourism non è il blocco dei flussi” 

“La gratuità dell’accesso alla Via dell’Amore per i residenti nella provincia spezzina è stato argomento discusso e condiviso dalla nostra amministrazione, per mio tramite, con la sindaca di Riomaggiore proprio nel Direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; prendiamo atto della decisione opposta sulla quale rimaniamo fortemente contrari e nella quale proprio non individuiamo alcuna coerenza.” Così il vice sindaco e assessore al Turismo della Spezia Maria Grazia Frijia commenta quanto discusso nella seduta di consiglio comunale di ieri, lunedì 23 settembre.

“Nella scorsa seduta i consiglieri di minoranza hanno fatto confusione sul reale oggetto del dibattito gettando qua e là interventi e analisi inesatte, frutto forse di urgenze elettorali più che della reale constatazione dei dati; il turismo nella nostra città è in continua crescita ed è sempre più un settore trainante della nostra economia, dall’occupazione all’imprenditoria. Overtourism e rispetto per l’ambiente sono costantemente alla nostra attenzione, ma ciò che ci divide dalle politiche della sinistra è che la nostra riposta non risiede nel bloccare i flussi turistici bensì nella destagionalizzazione delle presenze e nell’allargamento dell’offerta turistico-esperienziale a tutto il nostro territorio che abbiamo riunito nell’Area Ligure Apuana”, conclude Frijia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com