Villanova d’Albenga omaggia Herman Van Nieuwkerk, imprenditore dell’export dei fiori esempio di capacità imprenditoriale e etica

Villanova d’Albenga fra gli anni ’60 e ’80 era il cuore dell’export dei fiori recisi. Le dieci aziende operanti nel comune davano lavoro all’intera vallata e attivarono, prime in Italia, nel vecchio Salone dei Fiori, poco più che un capannone, l’asta dei fiori al ribasso di tipo olandese. Fra gli imprenditori del Nord Europa che commerciavano con Villanova, si è distinto per capacità, etica e umanità, Herman Van Nieuwkerk a cui il Sindaco Pietro Balestra ha consegnato un riconoscimento nel corso di una serata che ha riunito i rappresentanti e ex lavoratori di quelle aziende ormai chiuse. Un tributo al titolare dell’importante ditta olandese che commercia fiori recisi in tutta Europa e che da più di 50 anni ha rapporti con le aziende del piccolo comune ligure.

La cerimonia si è svolta nel corso di un evento proposto al Comune e organizzato dagli imprenditori del settore export Ilario e Sandro Della Valle. Per l’occasione, Herman Van Nieuwkerk, che oggi ha 81 anni, è tornato a Villanova d’Albenga con tutta la sua famiglia. Quando è entrato nel Salone dei Fiori ha trovato ad accoglierlo gli eredi dei titolari e i dipendenti di quelle aziende villanovesi che operavano nell’export dei fiori. Uomini e donne a cui ha dato lavoro direttamente e indirettamente: dai compratori alle aste dei fiori alle donne che confezionavano i mazzetti misti (anche 4000 al giorno) che venivano imballati e inviati in Olanda con il treno o con i camion.

