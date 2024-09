Aeroporto di Genova, nuovo gate partenze e nuova area controlli entro l’inizio 2025

Genova. Prende forma tra vetro e cemento il nuovo blocco levante dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, i cui lavori sono previsti per la fine del 2024, “massimo entro i primi mesi del 2025” dice il direttore generale dello scalo Francesco D’Amico.

La struttura, che si estenderà su tre piani e che, con 5.500 metri quadri, porterà a oltre 20mila metri quadri l’ampiezza dell’aerostazione, comprenderà una nuova area controlli con sistemi di ultima generazione nonché una nuova hall di partenza: “Ci saranno un nuovo duty free, nuovi punti ristoro, nuovi esercizi commerciali – prosegue il dg dell’Aeroporto di Genova, a margine della presentazione dell’intesa con l’Ente nazionale sordi per migliorare l’accessibilità dello scalo – appena metteremo in esercizio l’ampliamento cominceremo il revamping dell’attuale aerostazione per completarlo nel giro di 12 mesi”.

» leggi tutto su www.genova24.it