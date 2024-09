Altare, si avvicina la riapertura della strada dopo due anni. Scotti: “Sarà la volta buona?”

Altare. Dopo due anni travagliati per la comunità altarese, alle prese con la viabilità stravolta a causa della messa in sicurezza dell’ex Savam, ora si intravede la luce in fondo al tunnel, ovvero, sembra che via XXV Aprile sarà presto riaperta a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico, come fa sapere il sindaco Roberto Briano.

A commentare la possibile novità è la consigliera indipendente di minoranza Rita Scotti: “Alla vigilia del secondo compleanno della chiusura della viabilità pare che possa arrivare una frettolosa riapertura della circolazione, a lavori ancora da ultimare, magari con un semaforo, giusto per far credere che, tutto sommato, l’Amministrazione comunale è stata brava. Mi auguro che almeno questa sia la volta buona e che ce la possano fare davvero, chissà!”.

» leggi tutto su www.ivg.it