Apoteosi Sampdoria: il derby si colora di blucerchiato, Genoa eliminato ai rigori

Il rigore di Barreca manda in estasi la Sampdoria, che da sfavorita vince il derby eliminando il Genoa, ora sarà sfida alla Roma. Una vittoria legittimata da una prestazione gagliarda della squadra di Sottil, che non ha avuto timori reverenziali nonostante la categoria di differenza e ha condotto la partita per larghi tratti. Troppo rinunciatario il Genoa, bravo nello sfruttare l’errore della Samp sul goal ma poi non in grado di mostrare trame di gioco convincenti. Troppo poco.

Genoa e Sampdoria hanno affrontato il derby entrambe con il modulo 3-5-2. La partita non ha seguito il canovaccio preventivato, con il Genoa in possesso palla e la Samp in difesa per ripartire. La prima fase di gara ha visto costanti ribaltamenti di fronte, nonostante fosse stata la squadra di Sottil a tenere di più il pallone. Il Genoa ha punito la Sampdoria al 9′ minuto. Silvestri tocca corto il rinvio dal fondo, Romagnoli rinvia male centralmente, il Genoa recupera palla e segna con Pinamonti. Strategia vincente lasciare il pallino del gioco alla Sampdoria? Non lo è stato perlomeno nei 90 minuti. Il Genoa è stato poi pericoloso con Vitinha nell’unica sortita offensiva del portoghese, conclusione però sporcata da Romagnoli.

» leggi tutto su www.genova24.it