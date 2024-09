Canile Monte Contessa, sopralluogo di Gianni Pastorino: “Il volontariato va valorizzato, non marginalizzato”

Genova. “Ieri ho effettuato un sopralluogo presso il canile Monte Contessa, in una struttura in cui da tempo rileviamo una situazione preoccupante per il numero di cani ospitati. A ieri 165 a fronte di 111 stalli, da dichiarazioni della stessa direttrice sanitaria”.

Lo annuncia il consigliere regionale Gianni Pastorino, che aggiunge: “Durante la visita sono state confermate alcune perplessità, che sarà mia cura riferire ad Asl 3 e che riguardano soprattutto la difficoltà della struttura che appare vetusta: il fatto che alcuni stalli non a norma vengano oggi occupati da animali (la direzione sanitaria mi ha informato di aver già avvisato gli organi preposti), la convivenza tra cani e un gattile che avrebbe solo una funzione sanitaria ma che ha acquisito in maniera disordinata spazi dentro una struttura che non dovrebbe ospitare felini. Sarebbe importante che il Comune ci mettesse la testa per strutturare un vero e proprio gattile. Insomma, sono emerse criticità anche in merito al rapporto tra la struttura e i volontari che rappresentano l’elemento chiave nel mantenere il legame tra il canile e gli animali. Questa problematica diventa ancora più rilevante alla luce di un bando europeo, presentato dalla giunta comunale e poi sospeso, nel quale erano già emerse alcune criticità”.

