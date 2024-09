Chiavari: “Voto contrario al Centro di piazza Del Buono, minoranza miope”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“La minoranza dei no, la minoranza contro i bisogni dei cittadini e contro il sociale. Ieri sera in consiglio comunale tutti i consiglieri di opposizione hanno votato contro la realizzazione del centro polifunzionale di piazza Del Buono, progetto inserito nell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Ad approvarlo solo la nostra maggioranza – spiega il sindaco di Chiavari – La minoranza ha dimostrato, ancora una volta, la propria miopia, non cogliendo l’utilità di uno spazio sociale così importante per lo sviluppo del quartiere di Ri Basso, da tempo atteso dagli abitanti e dai fruitori della piazza. Una minoranza che continua ad opporsi ai progetti di grande valore che stiamo realizzando per Chiavari, dimostrando così solo incapacità di essere al fianco dei cittadini e di ascoltare le loro richieste”.

» leggi tutto su www.levantenews.it