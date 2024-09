Comune autorizza il saldo al soggetto attuatore, si chiude l’iter del progetto Botta

Il Comune di Sarzana con determinazione a firma del dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani, ha chiuso il “Programma di riqualificazione alloggi a canone sostenibile (PRUACS)” previsto dal Piano Botta. Il provvedimento dirigenziale dà atto, in attuazione alle convenzioni urbanistiche risalenti agli anni 2011 e 2012, del completamento dell’intervento edilizio di riqualificazione urbana dell’area progetto 3 e della verifica di tutti gli adempimenti post proroga PRUACS da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la consegna al Comune di 33 alloggi a canone sostenibile.

In conseguenza l’atto dirigenziale impegna – a titolo di saldo finale e definitivo- a fronte della rimodulazione del programma che, nel 2021, aveva appositamente prorogato i termini per la realizzazione di tutti gli appartamenti concentrandoli in un unico edificio, la somma di 844.690,46 in favore del soggetto attuatore BPER REOCO spa. Si chiude così definitamente la tormentata vicenda del progetto immobiliare nel quale a breve saranno consegnati i primi appartamenti a canone agevolato.

