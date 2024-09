Confcommercio presenta un progetto di comunità energetica: verrà fondata a inizio ottobre

Savona. Si chiama “Verso un futuro sostenibile: l’innovazione delle comunità energetiche rinovabili” il convegno promosso da Confcommercio Savona, nell’ambito della manifestazione Whybio che si terrà alla Fortezza del Priamar nel fine settimana. L’appuntamento è in programma venerdì 27 settembre, alle ore 15,30, nella sala conferenze del Palazzo del Commissario, a ingresso libero.

“Presentiamo un progetto di comunità energetica che verrà fondata a inizio ottobre – spiega il presidente Enrico Schiappapietra -. L’energia rappresenta la sfida del futuro, una partita nella quale Confcommercio Savona vuole giocare un ruolo attivo. Per questo abbiamo deciso di promuovere una comunità energetica nel Savonese, investendo su un concetto nuovo, che si basa sulla condivisione dell’energia prodotta da tutti i soggetti pubblici, privati e aziende con l’obiettivo di ottimizzare il sistema di gestione e, soprattutto, abbattere i consumi e i costi che negli ultimi anni hanno inciso in modo particolare sui bilanci aziendali e famigliari. La comunità energetica si basa su energia green, che potrà essere prodotta da pannelli solari piuttosto che dall’eolico e messa in condivisione tra i soggetti aderenti. Confidiamo molto in questa nuova opportunità, che potrà portare moltissimi benefici. Il progetto nasce grazie all’impegno di Confcommercio Savona, ma può coinvolgere tutti: dal terziario all’artigianato, passando per l’industria”.

» leggi tutto su www.ivg.it