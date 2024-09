Derby ad alta tensione, in Gradinata Nord esposti gli striscioni rubati agli Ultras Tito Cucchiaroni

Genova. Quello che si voleva evitare è accaduto: durante il derby Genoa-Sampdoria sono stati esposti in Gradinata Nord gli striscioni che i tifosi rossoblù avevano rubato in occasione del blitz alla sede degli Ultras Tito Cucchiaroni, una delle tappe fondamentali del climax di tensione sfociato negli accenni di scontri a Marassi poche ore prima della stracittadina.

I “trofei” sono stati srotolati durante il secondo tempo insieme ad altri striscioni. “Furti e devastazioni autorizzate… La verità è che sei da sempre un confidente dichiarato. Scrivi infami ma un mese di carcere per i nostri ragazzi è il vero trofeo di chi ci ha denunciato. Via Armenia 5r infami!”, recita quello esposto in Gradinata Sud firmato dagli Ultras Tito. “In 100 contro 10 avete fatto i leoni, ma a difesa del tuo club non hai avuto i coglioni!”, la risposta in Gradinata Nord, firmata proprio dal club Via Armenia 5r, che fa riferimento all’episodio dell’assalto in passo Ponte Carrega.

