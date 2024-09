Derby ad alta tensione, scontri tra tifosi a Marassi. I negozi chiudono in anticipo

Genova. Sconti tra tifosi nel primo pomeriggio a Marassi, nella zona della stadio. È una giornata ad altissima tensione in vista del derby Genoa-Sampdoria in programma questa sera al Luigi Ferraris dopo gli episodi registrati negli scorsi giorni che fanno temere un’escalation di violenza.

Decine di persone hanno partecipato a tafferugli tra via Moresco, ponte Serra, piazza Romagnosi e piazza Carloforte. Le opposte fazioni si sono affrontate con esplosivi e fumogeni, spranghe e lanci di oggetti come cartelli stradali, sedie e tavolini. Sul posto diversi mezzi blindati di polizia e carabinieri per cercare di disperdere la folla.

