Domenica arrivano gli specialisti del trail: gare su tre percorsi con inizio e fine in Piazza Europa

Tutto pronto alla Spezia per il ritorno del La Spezia Trail delle Cinque Terre. Cambio di periodo per la manifestazione tra le più amate dal popolo dell’offroad, “ospitata” nel quadro di Sport in Piazza, il grande happening voluto dalla città e dedicato alla promozione di tante discipline sportive con la corsa che grazie al trail diventa quasi l’ospite d’onore, insieme alla manifestazione velica Golfo dei Poeti Cup vero epicentro del weekend. Saranno ben tre i percorsi a disposizione degli appassionati: il lungo di 31 km per 1.850 metri di dislivello presenterà al via il campione uscente, lo spagnolo Reinel Canizares Duque pronto a tornare per difendere il suo scettro in un panorama qualitativo di assoluto livello. Il medio è di 18 km per 1.047 metri e per l’occasione la Fidal Liguria assegnerà per la prima volta, proprio su questo tracciato, i titoli regionali di Trail Corto. Ci sarà infine anche il percorso di 10 km per 536 metri, aperto a tutti sia nella sua formulazione agonistica che non competitiva.

