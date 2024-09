False comunicazioni sociali, Biasotti a processo: “Io non patteggio per dimostrare la mia innocenza”

Genova. Prima udienza in tribunale per l’ex senatore (ed ex governatore ligure) Sandro Biasotti, imputato del reato di “false comunicazioni sociali”, nato da un’indagine che inizialmente ipotizzava una presunta frode fiscale. Biasotti era stato rinviato a giudizio a dicembre dopo che, unico tra i 5 imputati, aveva rifiutato la proposta di patteggiamento dei pm.

“Quasi 5 anni fa fu fatto un blitz della guardia di finanza presso le mie concessionarie – aveva scritto all’epoca in una nota Sandro Biasotti – dove venivamo accusati di frode carosello con evasione di Iva per circa 10 milioni. Dopo lunghissime indagini, il pubblico ministero ha dovuto prendere atto della mia totale estraneità a qualsiasi addebito di frode fiscale così come quella della mia società Biasotti Group”.

