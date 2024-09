Il 28 settembre in piazza della Vittoria “Spazio Salute 2024”, l’iniziativa di Asl2 e Comune di Cairo

Cairo Montenotte. Asl2, in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, organizza per la giornata di sabato 28 settembre, presso Piazza della Vittoria “Spazio Salute 2024”, un evento di promozione della salute gratuito, aperto alla cittadinanza. Un ricco programma di laboratori, dimostrazioni pratiche, tutorial, attività, momenti informativi, incontri divulgativi per conoscere gli operatori, i professionisti e le attività del Dipartimento di Prevenzione di Asl2. Un’iniziativa che vuole essere anche un’occasione di incontro con la cittadinanza per far conoscere i servizi a disposizione sul territorio e per il territorio.

Tanti gli argomenti trattati: l’identificazione dei funghi velenosi e di quelli edibili, la prevenzione delle cadute, la medicina dei viaggi, i programmi di screening gratuiti, l’igiene delle mani, le allergie alimentari, l’attività fisica per l’invecchiamento attivo, la carta d’identità di cani e gatti, le medicazioni semplici da fare a casa, le vaccinazioni, l’igiene delle acque, la prevenzione degli incidenti domestici, i dispositivi di sicurezza da utilizzare a casa e molto altro.

