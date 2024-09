Il Salvatore numero 5 non è diverso dal Salvatore numero 10. Lo Spezia sì.

A febbraio 2024, con lo Spezia ancora zavorrato in fondo alla classifica, Salvatore Esposito era il giocatore ad aver toccato più palloni in serie B, con una media di circa 93 per partita, ed era il terzo per passaggi completati: 1571, primo tra i centrocampisti. Chiuse la sua serie B con 2.829 tocchi su 3.120 minuti giocati, ovvero circa 9 tocchi ogni dieci minuti. Nelle prime sei giornate della serie B 24/25 sono 380 tocchi in 540 minuti, ovvero 7 ogni dieci minuti di gioco.

E’ questo uno dei dati che salta all’occhio studiando la performance di uno dei giocatori chiave degli aquilotti di Luca D’Angelo. Cercando di andare in profondità nell’analisi del Salvatore numero 5 e confrontandola on il Salvatore numero 10, viene da pensare che in verità, più che il suo calcio, è quello dello Spezia tutto che è cambiato nel frattempo. Molti indicatori della scorsa stagione erano infatti anche migliori di quelli attuali per il regista stabiese.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com