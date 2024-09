Lettere/ “Camogli, scuolabus; 50 minuti per riportare a casa i bambini”

A firma Roberto Lucespino

Buongiorno redazione, Vorrei segnalarvi che nella città di Camogli, lo scuolabus impiega 50 minuti per riportare a casa i bambini delle elementari che abitano a meno di 500 metri dalla scuola.

In un tempo simile potrebbero fare una gita scolastica fino all acquario di Genova.

Segnalo al comune che la durata del trasporto appare eccessiva.

Di norma gli scuolabus impiegano al massimo 20/25 minuti per l intero tragitto.

Non ottengo risposta dall’ ufficio competente, decido di rivolgermi all assessore di riferimento.

Che giustifica il taglio per la mancanza di soldi per questo servizio.

Tenuto conto che le famiglie contribuiscono economicamente con una tariffa stabilità dal comune stesso.

Comprendo sia oneroso come servizio quello dei trasporti scolastici,

ma ritengo che la decisione di tagliare un servizio per i bambini delle elementari, sia deplorevole e debba essere nota a tutti i cittadini

