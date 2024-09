Lubrano prende per mano i soci del Propeller in un viaggio attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel mondo delle imprese

Serata partecipatissima quella di ieri al Castello San Giorgio che ha ospitato l’incontro del Propeller Club Port of La Spezia e Marina di Carrara. Un evento che ha riunito oltre 80 soci per una serata dedicata all’innovazione. Protagonista della serata è stato Filippo Lubrano, ingegnere gestionale, giornalista, scrittore e consulente esperto in cybersecurity, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, che ha guidato i partecipanti in un affascinante viaggio attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni pratiche nel mondo delle imprese. La sua esperienza in ambito corporate e startup, unita alla profonda conoscenza delle tecnologie emergenti, ha reso la sua relazione particolarmente stimolante e ricca di spunti di riflessione per tutti i soci del Propeller. Durante l’evento, il presidente Gianluca Agostinelli ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Capitano di Fregata Monica Selene Mazzarese, comandante del porto di Marina di Carrara, per il suo prezioso contributo allo sviluppo del cluster marittimo. Mazzarese, prossima a ricoprire importanti incarichi a Roma, è stata elogiata per il suo impegno e la professionalità dimostrata, che hanno lasciato un segno indelebile sia a Marina di Carrara che nell’intero territorio.

