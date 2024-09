Millesimo, notte in bianco del tartufaio per riscoprire la magia della cava

Millesimo. Per il dodicesimo anno consecutivo ritorna uno degli appuntamenti più attesi e iconici della “Festa nazionale tartufo della Val Bormida”: la “Notte in bianco…del tartufaio” organizzata dall’Associazione Tartufai e Tartuficoltori liguri e Wild Bormida. Venerdì 4 ottobre sarà una notte magica, ricca di emozioni e suggestioni sui sentieri dei Trifuré, accompagnati dai loro inseparabili cani, alla ricerca del prezioso fungo ipogeo. Una passeggiata che richiama usanze ataviche: infatti, secondo alcuni storici, già gli antichi romani erano soliti andare a cavare i tartufi di notte per non essere disturbati e soprattutto mantenere segrete le proprie “tane”.

Il percorso, dopo i grandi consensi ottenuti nell’edizione del 2023, si snoderà nuovamente nel parco regionale naturale del Bric Tana, una piccola opera d’arte, scolpita dal corso del fiume Bormida e dalla presenza di fenomeni carsici superficiali e sotterranei, unici nella provincia di Savona. Sono infatti presenti numerose grandi doline (affossamenti a forma di imbuto, tramite i quali l’acqua piovana penetra nel sottosuolo) e Dolomie di San Pietro dei Monti, costituite da calcari grigi dolomitici. Nelle immediate vicinanze della Tana dell’Orpe è stato individuato un sito archeologico con reperti preistorici dell’Età del Bronzo, soprattutto asce di pietra levigata. Un’area dall’aspetto selvaggio, densamente boschiva con un microclima particolarmente propizio per lo sviluppo del prezioso fungo, come dimostra la presenza di diverse tartufaie naturali.

