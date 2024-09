Rapallo: Fabio Mustorgi alla presentazione di “Vince Liguria”

Marco Bucci, candidato presidente della Regione Liguria, ha presentato oggi nel suo Poin la lista “Vince Liguria”, ed ha sottolineato con orgoglio come molti candidati abbiano maturato una profonda esperienza amministrativa. Tra i candidati il rapallese Fabio Mustorgi che ha dichiarato: “Essere vicini al territorio significa ascoltarlo, capirlo e agire con consapevolezza. Proprio per questo, la mia lunga esperienza nel volontariato, e nell’amministrazione comunale, rappresentano un valore aggiunto che porto con me, con l’impegno di lavorare sempre per il bene della nostra comunità”.

