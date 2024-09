Alassio. Sabato 28 settembre alle 18 in viale Hanbury 40 ad Alassio si terrà l’inaugurazione del point elettorale del candidato consigliere regionale della lista “Giorgia Meloni per Bucci Presidente” Rocco Invernizzi.

“Sarà un momento speciale, non solo per dare il via ufficiale alla campagna elettorale, ma soprattutto per creare un’occasione di incontro e confronto con i cittadini”.

» leggi tutto su www.ivg.it