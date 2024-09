Regionali, cinque savonesi nella lista Vince Liguria a sostegno di Bucci: ci sono anche Caprioglio, Bozzano e Delfino

Liguria. Sono cinque i candidati savonesi della lista “Vince Liguria” a sostegno di Marco Bucci. Si tratta di Maria Renza Adonide, Alessandro Bozzano, Ilaria Caprioglio, Alberto Delfino e Lorenza Rinaldi. Sul fronte genovese ci sono gli assessori comunali genovesi Matteo Campora, Lorenza Rosso, quelli regionali Giacomo Giampedrone e Angelo Gratarola, la ex portavoce di Toti e coordinatrice delle politiche culturali Jessica Nicolini, ma anche amministratori in piccoli Comuni o municipi, avvocati, attivisti, persone impegnate nel volontariato: sono i trenta candidati della lista Vince Liguria a sostegno di Marco Bucci in vista delle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

Una Liguria di colore arancione, su sfondo bianco, per ribadire quel legame con le “civiche” che negli ultimi anni hanno permesso al centrodestra di fare il pieno di preferenze, un’esperienza che non viene sottolineata ma neppure rinnegata.

