Alle 19.30 in via Nicola Sturla a San Colombano, località Bavaggi, un motociclista di 43 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino a seguito di un incidente. Sono intervenuti il medico del 118 e la Croce Verde di Chiavari. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause dell’incidente.

» leggi tutto su www.levantenews.it