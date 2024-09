A Monterosso il ricordo della vita e della passione umana ed educativa di don Zanini

Viene presentato a Monterosso al Mare, sabato 28 settembre alle 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune, il libro “Cronaca di una nascita. Don Alberto Zanini”, del giornalista, insegnante e studioso di storia medievale Pierluigi Castagneto. In dialogo con Rossella Trevisan, della biblioteca civica del borgo rivierasco, l’autore, parlerà di don Alberto, proprio nel suo paese di origine. Il volume pubblicato da Ares Edizioni racconta la vita, la passione umana ed educativa, la testimonianza di vita del giovane sacerdote scomparso prematuramente per un tragico incidente, avvenuto sul Monte Sagro sulle Alpi Apuane nel 1992.Gli abitanti di Monterosso si confronteranno con la vita di uno loro che fu un vero testimone della fede, sin da quando era ragazzo. Infatti nel libro si racconta l’infanzia e la giovinezza di Alberto con le feste popolari da lui organizzate e i campi estivi con i ragazzi e i bambini della parrocchia. Educatore instancabile e poi sacerdote alla Spezia, in Val di Vara e infine nella vicina Vernazza, tornava molto frequentemente a Monterosso dove risiedeva la sua famiglia e tanti amici. Il ricordo “del prete dai capelli rossi” è ancora molto vivo, non solo nel suo paese, ma anche in altri borghi delle Cinque Terre e l’autore racconta che in altri incontri di presentazione del libro, molti hanno reso diverse testimonianze molto toccanti sulla figura di don Alberto, il sacerdote, l’insegnante di religione e l’amico di tantissimi giovani.

Il volumetto riporta la presentazione del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, che parla della vita di don Zanini, come di un percorso verso la santità. Hanno organizzato l’incontro la Pro Loco e il Comune di Monterosso che ha concesso la sala consiliare e il patrocinio.

