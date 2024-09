Agenda elettorale Alleanza Verdi e Sinistra: Lombardi e Centi in tour

Domani, venerdì 27 settembre, i candidati di AVS Giorgia Lombardi e Roberto Centi alle 16.45 incontreranno i cittadini di Limone, Melara, Pianazze Termo (appuntamento Area Verde Melara Via dei Pini), per parlare di case popolari e impianto rifiuti alle Pianazze, area Enel, barriere anti rumore linea ferroviaria. Alle 18:15 Lombardi e Centi saranno invece alla Pieve (appuntamento Parco della Pieve) per parlare con i cittadini della situazione e vivibilità del quartiere e barriere anti rumore linea ferroviaria.