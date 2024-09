“Amministrazione parla del ponte dal 2018 ma oggi non c’è traccia e via Paradiso è travolta dal traffico”

“Stamani ho letto sul vostro quotidiano che l’amministrazione di Sarzana accusa il Pd e la sinistra di prendere in giro i cittadini di Sarzana per la questione della chiusura del ponte di via Falcinello. Da che pulpito!. Forse questi signori non ricordano che nel 2018 si presentarono su loro iniziativa guidati dall’assessore regionale Giampedrone al “Berghini” criticando aspramente l’operato dell’allora sindaco Cavarra sulla questione della viabilità della zona dello stadio e promettendo spavaldamente che, se fossero stati eletti, entro due anni avrebbero costruito il ponte. Proprio quel ponte che doveva essere terminato nel 2019, poi nel 2021 ed infine iniziato nei primi mesi del 2024 (tutte dichiarazioni della sindaca) e mai iniziato. Ebbene del ponte non c’è traccia però via Paradiso è stata travolta dal traffico causato dalla chiusura del ponte di via Falcinello. E questi amministratori hanno il coraggio di accusare l’opposizione di prendere per i fondelli i cittadini?”. (mail firmata)

