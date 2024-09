Bogliasco: dal 28 settembre una stagione di musica, teatro e danza

Dall’ufficio stampa del Comune di Bogliasco

Debutta a Bogliasco AUTUNNO DI SUONI, CORPI E PAROLE, una stagione pensata e promossa dall’Associazione Valentina Abrami, attiva dal 2009 con attività e progetti didattici per le scuole primarie e secondarie del territorio ligure. Si tratta di una rassegna di musica, teatro e danza, con il patrocinio del Comune, che in data sabato 28 settembre alle ore 20.45, presso la Sala Ferrari (via Vaglio 2, dalla Croce Verde), offrirà il primo dei quattro appuntamenti, dal titolo Annotazioni sullo stupore, uno studio coreografico sulla pittura genovese barocca, con i danzatori di DEOS e il violoncellista Leonardo Caridi.

