Chiavari: l’architetto Osvaldo Garbarino nel Coniglio diocesano

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali d portavoce della Diocesi

Il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha nominato in data odierna

l’architetto Osvaldo Garbarino nuovo membro del Consiglio Diocesano per gli Affari

Economici.

Garbarino, nato a Chiavari il 25 marzo 1958, è Direttore dell’Ufficio per i beni

culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Entra a far parte dell’organismo che con pareri e

consensi coadiuva il Vescovo nell’amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone

giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici.

