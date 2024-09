Chiude la Fata dei Bambini, lo storico negozio di giocattoli di Galleria Mazzini

Genova. “Non ho l’età” intona Lella Gurrieri al telefono quando risponde alla nostra chiamata. La voce della chiusura dello storico negozio di giocattolo “La Fata dei bambini” ha già fatto il giro della città, e lei, la titolare, non nasconde l’amarezza di una fine “anticipata”, anche se le tante cose da fare, come sempre, la tengono distratta e concentrata sul lavoro. Così, quasi sottovoce, un altro negozio storico genovese si avvia a serrare i battenti per sempre, chiudendo, oltre alla saracinesca, anche un’epoca fatta di bambini appiccicati alle vetrine, genitori trascinati e scaffali ricolmi di scatole di tutti i colori.

“La Fata dei Bambini”, iconico negozio di giocattoli di Galleria Mazzini cesserà le attività il prossimo 10 dicembre: “Ho ottant’anni ma avrei continuato – ci confida Lella – ma purtroppo recentemente mio marito è stato poco bene, e, insomma, dobbiamo pensare anche alla nostra salute”. Una scelta personale, quindi, ma che ha anche un retrogusto amaro: “Le tasse per noi negozianti sono diventate un cappio – spiega – e l’anno scorso siamo rimasti alluvionati per via dei problemi che ha questo edificio e le sue coperture. Stanno facendo i lavori da tempo, ma i risultati?“. Oltre ai danni, però la beffa di una causa estenuante per le responsabilità di quel grave danno, tra avvocati e notti insonni. “Anche oggi che piove, si ripeta la stessa cosa, non possiamo più andare avanti così”.

» leggi tutto su www.genova24.it