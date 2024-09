Chiusura notturna al traffico tra il casello di Pontremoli ed il casello di Berceto in entrambe le direzioni di marcia.

Per consentire il rifacimento urgente della pavimentazione sul viadotto Gravagna, è stata disposta la temporanea chiusura notturna al traffico veicolare del tratto tra il casello di Pontremoli ed il casello di Berceto in entrambe le direzioni di marcia. Lo sottolinea una nota della Salt che precisa date e orari: dalle 21 di giovedì 26 settembre 2024 alle 6 di venerdì 27 settembre 2024.

Gli itinerari alternativi previsti saranno i seguenti: “I veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Parma saranno obbligati ad uscire al casello di Pontremoli e potranno percorrere la SP 31 in direzione Parma, imboccare la SS 62 “della Cisa” in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Berceto; tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t sarà obbligatorio uscire al casello di Pontremoli, potranno percorrere la SP 31, imboccare la SS 62 “della Cisa” in direzione Parma e si consiglia di rientrare in autostrada alla stazione di Fornovo”.

“I veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia – si legge nella nota -saranno obbligati ad uscire al casello di Berceto e potranno percorrere la SP 114 in direzione Berceto, imboccare la SS 62 “della Cisa” in direzione La Spezia, imboccare la SP 31 per rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli; tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti superiori alle 7,5t si consiglia di uscire al casello di Fornovo, percorre la SS 62 “della Cisa” in direzione La Spezia, percorrere la SP 31 e rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli”.

“Si precisa che in caso di condizioni meteorologiche avverse – conclude la nota -, tali da ostacolare la programmata attività, la temporanea chiusura notturna al traffico veicolare del tratto tra il casello di Pontremoli ed il casello di Berceto in entrambe le direzioni di marcia verrà posticipata, nella medesima fascia oraria, alla notte tra venerdì 27 settembre 2024 e sabato 28 Settembre 2024”.

