Consegne a domicilio, cameriera ai piani, magazziniere tra le offerte di lavoro della settimana: pubblicati quasi 300 posti

Sono 299 i posti di lavoro disponibili sul nostro territorio pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Le ricerche riguardano tutti i settori economici dell’intera la provincia, con particolari opportunità nei settori turismo e ristorazione , logistica e trasporti, edile, nautico e navale.Tra i vari annunci sono presenti anche offerte come tirocinante per consegne a domicilio, cameriera ai piani, autista consegnatario, magazziniere, estestista.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile, mentre, i dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

