Da Reggio Emilia alla Reggiana, prevendite nel pieno per i tifosi dello Spezia

C’è tempo fino alle 19.00 di domani, venerdì 27 settembre, per acquistare i biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia dove sabato pomeriggio lo Spezia affronterà il Sassuolo. Dovrebbero essere circa 800 i tifosi aquilotti al seguito di Hristov e compagni in una delle trasferte più vicine della stagione prima di due mesi intensi per lo Spezia sotto il profilo delle partite esterne. Per sabato sono già pronti diversi pullman e numerose auto ma l’attenzione della tifoseria è già rivolta anche ad un’altra partita sentitissima come quella con la Reggiana in programma al Picco la prossima settimana, l’ultima in Curva Ferrovia prima della chiusura per i lavori della copertura. Curva che con tutta probabilità registrerà l’ennesimo sold out consecutivo visto che la prevendita oggi è partita con ritmi molto sostenuti.

