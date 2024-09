Dalle infrastrutture alla burocrazia, le proposte di Confartigianato per il futuro della Regione

Genova. Mettere le microimprese al centro delle politiche di sviluppo, rifinanziare la cassa artigiana, creare un’unica agenzia per l’internazionalizzazione e la promozione a livello regionale, potenziare la formazione in azienda istituendo anche le “botteghe scuola”, realizzare le principali opere infrastrutturali coinvolgendo le microimprese e semplificare la burocrazia con un portale online semplice e facilmente accessibile da tutti.

Sono alcuni degli impegni che Confartigianato Liguria chiederà di sottoscrivere ai candidati al prossimo consiglio regionale. In vista del ritorno alle urne per i liguri il prossimo 27-28 ottobre, anche questa volta Confartigianato Liguria presenta il documento #NextLiguria, contenente le proposte per sostenere le imprese liguri a “valore artigiano” nei prossimi cinque anni. A chi si candida a guidare la Regione, Confartigianato chiede di saper guardare e ascoltare la realtà produttiva rappresentata da 4,4 milioni di artigiani e di micro e piccole imprese, di cui 43.101 in Liguria con 10,9 milioni di addetti, vale a dire il 99,4% del tessuto produttivo regionale e il 63,4% del totale degli occupati.

