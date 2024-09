Eccellenza, la Genova Calcio alza il tiro: “Quantomeno nei primi cinque, strutture adatte alla Serie D”

Domenica comincia il campionato di Eccellenza. Il Rivasamba e le savonesi Pietra Ligure e Celle Varazze partono con i favori del pronostico. Tra le numerose squadre che ambiscono ai playoff, intriga una Genova Calcio completamente rivoluzionata da 13 nuovi innesti provenienti da lidi distanti, come l’esterno trentino Juri Volgger (autore di una tripletta contro la S.F. Loano) e l’ex professionista Denilson Gabionetta. Ma ci sarano anche giocatori esperti e colonne portanti del club, come il portiere Dondero e i difensori Maisano e Riggi. Il club, molto radicato sui campi del medio ponente genovese, punta a frequentare i quartieri alti della classifica. E come si evince dalle parole del presidente Marco Vacca il pensiero a un salto in Serie D non è tabù.

Le parole del presidente Marco Vacca

