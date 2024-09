Frase choc contro Ilaria Salis sui social, consigliere municipale leghista nella bufera. La minoranza: “Si dimetta”

Genova. Il consigliere e capogruppo della Lega nel Municipio Medio Ponente, Paolo Carissimo, finisce nell’occhio del ciclone per un commento choc condiviso su Facebook in cui attacca l’europarlamentare Ilaria Salis.

“Premesso che non ho un ideale fascista – ha scritto il consigliere mercoledì, condividendo una foto di Salis – Ma se oggi ci troviamo in politica questa gente è perché il duce tempo fa non ha usato abbastanza il bastone. Altrimenti questo non avrebbe senso… questi italiani sono indegni”.

