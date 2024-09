Genoa, Gilardino: “Primo momento difficile della mia gestione, era prevedibile”

Genova. “Naturalmente c’è amarezza, dispiacere. L’ho percepito poco fa nel viso dei miei ragazzi. Siamo stati in partita fino alla fine, ma dobbiamo migliorare sul fatto che prendiamo gol troppo facili. È uno step che sicuramente dobbiamo migliorare, come è successo col Verona, a Venezia, per poter portare a casa determinate partite”. Sono le prime parole di Alberto Gilardino in sala stampa che per la prima volta non nasconde la difficoltà della sua squadra: “È il primo momento di difficoltà della mia gestione, ne sono cosciente. C’è da voltare pagina e tornare ad avere la positività giusta visto che tra tre giorni giochiamo e perdere così fa tanto male. Dobbiamo crescere velocemente, ma non posso recriminare di non aver battagliato di aver giocato sui duelli, nell’uno contro uno. Quello che abbiamo è questo, vi dico la verità. Sto parlando di quello che abbiamo nell’animo. Naturalmente con degli errori che ci sono stati. Però è questa la verità: le differenze e le mancanze che hai”.

La coperta è cortissima e qualcuno pensa a correre ai ripari cercando uno svincolato: “Bisogna stare molto attenti, se sono rimasti a casa c’è un motivo, forse bisognava pensarci prima. Erano cose prevedibili, però prendere per prendere non ha senso, se dobbiamo fare valutazioni le faremo, ma ora c’è da dare fiducia a questi ragazzi per quello che abbiamo dato in questi mesi, il lavoro è quello che ci ha contraddistinto“.

