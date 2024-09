Genova. Genova è tra le sette città finaliste del premio Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025 (European Capital City of Smart Tourism), l’iniziativa dell’Unione europea che premia le città per il loro approccio innovativo in materia di turismo sostenibile attraverso l’accessibilità, la digitalizzazione, il patrimonio culturale e la creatività.

Il concorso ha come obiettivo la promozione dello sviluppo di un turismo smart e inclusivo, facilitando l’accesso alle migliori pratiche.

