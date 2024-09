La Sampdoria vince il derby, l’orgoglio di Sottil: “Meritato, umili ma spregiudicati”

Genova. La Sampdoria vince il Derby della Lanterna: i blucerchiati pareggiano con Borini il gol dell’iniziale vantaggio genoano di Pinamonti, andando poi a battere i rossoblù ai calci di rigore. Una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, con la Sampdoria che ha costantemente messo sotto pressione gli avversari, che non sono riusciti a ribattere o a chiudere al meglio gli spazi. Una forte esultanza dell’intera squadra, della tifoseria sampdoriana e di mister Andrea Sottil.

“Ci tenevamo moltissimo per tanti motivi: è un derby e volevamo regalarci una gioia, così come ai tifosi – dichiara il tecnico -. In questo momento giocare questo tipo di partite ci fa bene. La squadra sta crescendo e ha un potenziale incredibile. Squadra disinvolta, aggressiva che ha creato molto. Abbiamo meritato di passare. Ragazzi umili e allo stesso tempo spregiudicati, bisogna avanzare forte e a testa bassa. Sentirsi tutti coinvolti per me è un pilastro. Io ho una squadra competitiva nella sua totalità. I giocatori sono tutti diversi per i loro vissuti, il campo determina sempre le scelte. Loro sanno che tengo in considerazione tutti, me lo devono far vedere come stanno facendo in allenamento, Tengo molto al concetto del noi. Borini ha fatto un gran gol entrando bene. Lui è assolutamente a mia disposizione e oggi ha fatto bene, però anche gli altri che sono entrati lo hanno fatto bene per mettere il Genoa alle strette per cercare il pareggio. Complimenti a tutti”.

